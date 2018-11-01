Более шестисот восьмидесяти тысяч тюменцев поставили прививку от гриппа

| Фото: 72.rospotrebnadzor.ru/ | Фото: 72.rospotrebnadzor.ru/

681 тыс. 263 жителя Тюменской области поставили прививку от гриппа на 27 ноября, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Это составило 46% от совокупного населения. За счет средств федерального бюджета в рамках национального календаря профилактических прививок привито 665 тыс. 200 человек.

В целом на территории Тюменской области отмечается низкая заболеваемость ОРВИ, поэтому у граждан еще есть возможность привиться против гриппа в частных и государственных медицинских организациях.

С 15 по 25 ноября заболеваемость ОРВИ в регионе ниже эпидемического порога на 47%. За неделю ОРВИ заболело 12 тыс. 166 человек.

По результатам еженедельных мониторинговых исследований в биопробах больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: аденовирусы, риновирусы и другие.

Для профилактики ОРВИ рекомендовано: регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку; увлажнять воздух помещений; регулярно мыть руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми, посещения общественного транспорта; избегайте контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями.

Консультации по вопросам вакцинации, профилактики гриппа и ОРВИ можно получить по телефону горячей линии управления: 8-9044-92-92-30.