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В Тобольске оштрафовали председателя ЖКХ

Происшествия, 13:32 28 ноября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 20 тыс. рублей оштрафован председатель комитета ЖКХ Тобольска из-за несоблюдения законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения возле школьных учреждений, сообщает региональная прокуратура.

По результатам проверки в связи с выявленными многочисленными нарушениями в адрес главы Тобольска в августе 2018 года было внесено представление об устранении нарушений закона. Согласно ответу на представление, должных мер для устранения нарушений не было принято. В ходе повторного обследования улично-дорожной сети Тобольска вновь были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Межрайонная прокуратура возбудила в отношении председателя комитета ЖКХ администрации Тобольска административное дело по статье "Несоблюдение должностным лицом требований по обеспечению безопасности дорожного движения". По результатам рассмотрения дела мировой судья подверг его штрафу в размере 20 тыс. рублей.

Принимаются меры по устранению нарушений закона.

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# прокуратура , Тобольск , штраф

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