Альберту Суфианову присвоено почетное звание "Заслуженный врач РФ"

Президент России Владимир Путин вручил государственную награду главному врачу Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессору Альберту Суфианову. Ему присвоено почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации". Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля 27 ноября.

Владимир Путин вручил ордена, медали, знаки о присвоении почетных званий выдающимся гражданам России – работникам промышленности, сельского хозяйства, деятелям науки, образования, здравоохранения, культуры, спортсменам и тренерам.

"Все вы благодаря труду, таланту добились высот в профессии и, что крайне важно, вдохновляете других увлеченностью своим делом, постоянным творческим поиском, уникальными достижениями и, конечно, искренней заботой о России, личной ответственностью за мир в нашей стране, за ее процветание. Убежден, что только с таким отношением к родной стране можно совершать масштабные прорывы, решать самые амбициозные и смелые задачи, в том числе там, где отвага и риск идут рука об руку", - отметил в своем выступлении Владимир Путин.

Альберт Суфианов поблагодарил за оказанное доверие: "Это огромная честь для меня находится в этом зале, выражаю благодарность за высокую оценку моего труда и достижений всего коллектива Федерального центра нейрохирургии в Тюмени".

Альберт Акрамович отметил, что решение по строительству федеральных центров высокотехнологичной помощи послужило огромным стимулом к развитию медицины России, изменило соотношение сил на мировой медицинской арене и вывело Россию в лидирующие позиции по ряду медицинских специальностей. Первый федеральный центр в области нейрохирургии был построен в Тюмени по программе нацпроекта "Здоровье".

Профессор выразил огромную признательность и благодарность всем тем, кто поддерживал в достижении этого блестящего результата – в первую очередь поблагодарил президента России, правительство РФ, Минздрав РФ, правительство Тюменской области. А также пригласил Владимира Путина посетить Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени, чтобы лично оценить возможности современной малотравматичной нейрохирургии, сообщили в пресс-службе ФЦН.

Альберт Акрамович Суфианов – врач-нейрохирург высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, почетный профессор Северо-Осетинской медакадемии и Харбинского медицинского университета, почетный гражданин города Тюмени и города Вихоревка. С 2016 года является депутатом Тюменской областной думы шестого созыва. Один из самых авторитетных мировых нейрохирургов-практиков, что подтверждается избранием его в 2015 году в действительные члены Всемирной Академии нейрохирургов, насчитывающей всего 100 врачей во всем мире. В 2016 году Альберт Акрамович создал и возглавил кафедру нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова на базе ФЦН в Тюмени. Признанный лидер в детской нейрохирургии, Суфианов лично берется за операции, которые еще не делают во многих странах.