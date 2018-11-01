Врач ФЦН рассказал о роли нейрохирургии в реабилитации на конференции в Ульяновске

Фото предоставлено пресс-службой ФЦН Фото предоставлено пресс-службой ФЦН

Заведующий организационно-методическим отделом Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, врач-невролог, к. м. н, председатель областного регионального отделения Союза реабилитологов Алексей Кудряшов выступил с докладом на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Nexus Medicus 2018: "Современные подходы к вопросам реабилитации", котоаря состоялась в Ульяновске. В ней приняли участие более 1 тыс. 200 специалистов из разных регионов России.

Конференция проходила при поддержке Союза реабилитологов России, Научного Центра неврологии, НФПК, Министерства здравоохранения Ульяновской области. В работе приняли участие специалисты в области медицинской нейрореабилитации – неврологи, нейрохирурги, кардиологи, физиотерапевты, врачи ЛФК, клинические психологи, травматологи-ортопеды, медицинские сестры. Основными темами стали перспективы развития медицинской реабилитации в России и за рубежом, актуальные вопросы нейрореабилитации при сосудистых заболеваниях головного мозга, реабилитационный потенциал и управление реабилитационным процессом при патологии периферической нервной системы и нервно-мышечных заболеваниях, возможности восстановления при нейродегенеративных поражениях головного мозга, а также высокотехнологичные средства реабилитации.

Как рассказал Алексей Кудряшов, программа конференции была насыщенной, тема освещалась с разных сторон. Особый интерес представлял доклад о том, какой вклад вносит в современную реабилитацию нейрохирургия.

"Большинство неврологов и реабилитологов до сих пор не знают, какова роль нейрохирургии в современной нейрореабилитации. Надо сказать, что слушатели восприняли эту информацию с большим интересом. Удалось рассказать, что на этапе гигантского рывка отечественной нейрохирургии на примере ФЦН в Тюмени, появились технологии не только вспомогательные, но и альтернативные и даже единственные, которые способны переломить ход реабилитационного процесса и поднять пациента на новый уровень качества жизни", - отметил Алексей Алексеевич.

Так, Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени является передовым учреждением, которое применяет современные технологии для реабилитации пациентов с хроническим болевым синдромом, со спастическим синдромом, фармакорезистентной формой эпилепсии, болезни Паркинсона. Центр имеет огромный для России опыт как по реконструктивным операциям на сосудах шеи, так и по реконструктивным операциям, которые осуществляют реваскуляризацию – то есть дают возможность заново кровоснабжать пострадашие зоны головного мозга после травмы, инсульта, оперативного лечения, сообщили в пресс-службе ФЦН.

Отметим, в рамках оказания плановой высокотехнологичной помощи по нейрохирургии большую долю оперативного лечения в ФЦН занимает функциональная нейрохирургия, которую можно назвать нейрохирургией качества жизни, реабилитационной.

В центре еще в 2011 году по инициативе главного врача учреждения, профессора Альберта Суфианова открылось отделение ранней нейрореабилитации, которое занимается оказанием помощи в течение первых часов после операционного лечения, сразу в реанимационном отделении. Для тех пациентов, которые самостоятельно обращаются за помощью, 2-3 раза в неделю в вечернее время, после основной работы, специалисты ФЦН ведут консультативные приемы, где рассказывают о том, какие методы и в какой срок могут оказаться наиболее эффективными при тех или иных патологиях.

"Мы оказываем пациентам не только реабилитационные мероприятия, но и консультативную поддержку в тех случаях, когда требуется второй и третий этап реабилитации. Обсуждаем, анализируем возможности других клиник, ищем наиболее подходящие методы терапии. Если есть необходимость в амбулаторной или домашней реабилитации, то в поликлиническом подразделении ФЦН имеются необходимые лицензии и трудовой ресурс, чтобы оказать такого вида помощь. Развивать это направление – наша профессиональная обязанность. Потребность высока", - сообщил профессор Альберт Суфианов.