  • 28 ноября 201828.11.2018среда
  • USD66,7800
    EUR75,6217
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер юго-восточный

Валерия Алёхина из Тюмени стала чемпионкой России по карате

Спорт, 12:48 28 ноября 2018

Федерации карате России | Фото: Федерации карате России

Тюменка Валерия Алехина выиграла золото в категории до 55 кг чемпионата России по карате, который состоялся в Махачкале. Всех соперниц она обыграла очень убедительно, сообщает национальная Федерация карате.

В финале была повержена челябинская спортсменка Елизавета Лазарева. Дошел до битвы за первое место и тюменец Николай Васильев. В категории до 75 кг в поединке за первое место сильнее Васильева оказался Александр Щербань из Новосибирской области.

В чемпионате приняли участие больше 260 претендентов на медали из 41 региона страны.

Соревнования в Дагестане были отборочными на чемпионат Европы, который пройдет в Гвадалахаре в марте 2019 года. На континентальном форуме можно побороться за право попасть на Олимпийские игры в Токио-2020.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# карате

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:48 28.11.2018Валерия Алёхина из Тюмени стала чемпионкой России по карате
10:47 28.11.2018"Легионеры" заработали два очка на уральских мишках
09:41 28.11.2018В Тюмени стартует чемпионат мира по бильярду
16:58 27.11.2018Ветераны спорта получили первые награды в Тобольске