Валерия Алёхина из Тюмени стала чемпионкой России по карате

| Фото: Федерации карате России | Фото: Федерации карате России

Тюменка Валерия Алехина выиграла золото в категории до 55 кг чемпионата России по карате, который состоялся в Махачкале. Всех соперниц она обыграла очень убедительно, сообщает национальная Федерация карате.

В финале была повержена челябинская спортсменка Елизавета Лазарева. Дошел до битвы за первое место и тюменец Николай Васильев. В категории до 75 кг в поединке за первое место сильнее Васильева оказался Александр Щербань из Новосибирской области.

В чемпионате приняли участие больше 260 претендентов на медали из 41 региона страны.

Соревнования в Дагестане были отборочными на чемпионат Европы, который пройдет в Гвадалахаре в марте 2019 года. На континентальном форуме можно побороться за право попасть на Олимпийские игры в Токио-2020.