Жителя Югры подозревают в особо тяжком преступлении

| Фото: СУ СК РФ | Фото: СУ СК РФ

38-летний житель Сургута задержан по подозрению в особо тяжком преступлении, сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По версии следствия, вечером 21 ноября в одной из квартир по ул. Югорский тракт Сургута компания из трех мужчин распивала спиртное. Во время ссоры подозреваемый нанес два удара ножом по телу потерпевшего, после чего компания продолжила распивать алкоголь. Через несколько дней от полученных ран потерпевший скончался.

Все обстоятельства преступления устанавливаются, по уголовному делу проводятся следственные действия. Подозреваемый задержан, после предъявления обвинения следствие обратится в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.