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Тест управленческого потенциала пройдут участники конкурса "Лидеры России"

Общество, 15:10 28 ноября 2018

"Лидеры России-конкурс управленцев" во Вконтакте | Фото: "Лидеры России-конкурс управленцев" во Вконтакте

15 тыс. 46 конкурсантов, в том числе 87 иностранных граждан из 18 стран по итогам первых двух тестовых блоков получили допуск к третьему, заключительному блоку— тесту управленческого потенциала, сообщают организаторы конкурса "Лидеры России".

Тест управленческого потенциала пройдет с 8 часов 2 декабря по 8 часов 4 декабря по местному времени того региона, от которого участник зарегистрирован на конкурс. В январе-феврале 2019 года конкурсанты, показавшие наилучшие результаты, встретятся в региональных полуфиналах, финал пройдет в марте.

"В прошлом году к третьему блоку тестов были допущены 12,5 тысяч человек. В этот раз почти на 3 тысячи больше. В конкурсе принимает участие все больше талантливых и целеустремленных управленцев, которые демонстрируют высокий уровень аналитических способностей и эрудиции", — поделился руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

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# инфографика , конкурс , Лидеры России , управленцы

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