Жителя Югры обвиняют в причинении смерти по неосторожности

| Фото: prokhmao.ru/ | Фото: prokhmao.ru/

58-летнему жителю Сургута предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

По версии следствия, вечером 23 ноября к дому обвиняемого для распития спиртного пришел его 38-летний знакомый, который стал громко стучать в дверь. В это время обвиняемый уже находился в состоянии алкогольного опьянения и разозлился на незваного гостя. Мужчина продолжал непрерывно стучать, обвиняемый подошел к двери и силой ударил ее ногой. Дверь слетела с петель и при падении упала на потерпевшего, причинив тяжелую травму головы. Через два дня от полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. За неосторожное причинение смерти УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных или принудительных работ на срок до двух лет, ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.