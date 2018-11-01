Фестиваль-конкурс "Золотой микрофон" в Тюмени собрал рекордное количество заявок

Фото Сергея Елесина Фото Сергея Елесина

Торжественное закрытие юбилейного фестиваля-конкурса "Золотой микрофон" состоится на сцене Дома культуры и творчества "Торфяник" 2 декабря в 15 часов.

На мероприятии огласят итоги, наградят победителей и представят лучшие творческие номера. В этом году конкурс расширил свою географию, на нем соберутся таланты со всей России.

Как сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень", в состав жюри вошли такие известные персоны, как народная артистка Беларуси, советская и белорусская эстрадная певица, участница первого состава ансамбля "Верасы" Ядвига Поплавская, заслуженный артист Российской Федерации, дирижер и художественный руководитель хоровой капеллы тюменской филармонии Альберт Мишин, балетмейстер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, лауреат международных фестивалей современного танца, трижды лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска" Сергей Смирнов, заслуженный артист Российской Федерации, почетный работник культуры и искусства Тюменской области, советский и российский актер театра и кино, главный режиссер Тюменского театра кукол Сергей Грязнов, рекордсмен книги рекордов России, силовой жонглер, артист Санкт-Петербургского цирка, участник телевизионных шоу "Минута славы", "Я могу" Игорь Попов и другие не менее интересные личности. Ознакомиться с полным составом жюри можно на сайте Центра культуры и творчества "Тюмень".

Конкурс собрал рекордное количество заявок участников с разных регионов. Финал обещает быть очень интересным и захватывающим. Лучшие номера выберут в различных номинациях, среди которых вокал, театр, хореография, инструментальное исполнительство, художественное слово и цирковое искусство.

Организаторами фестиваля-конкурса являются департамент культуры администрации города Тюмени и Центр культуры и творчества "Тюмень".