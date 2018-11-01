Александр Моор: президент России высоко оценил заслуги тюменских специалистов

| Фото: с личной страницы Александра Моора во Вконтакте | Фото: с личной страницы Александра Моора во Вконтакте

Приятно, что тюменских специалистов так высоко оценил президент России. Сразу двум жителям Тюменской области Владимир Путин вручил государственные награды.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице в соцсети.

"Известному далеко за пределами области хирургу Альберту Суфианову Владимир Путин присвоил почетное звание "Заслуженный врач России". Альберт Акрамович руководит Федеральным центром нейрохирургии, каждый год он проводит около 850 операций", - отметил губернатор.

Александр Моор напомнил, что Альберт Суфианов в 2018 году возглавлял команду врачей, выполнивших внутриутробное вмешательство на головном мозге еще не родившегося ребенка. Эта операция стала первой в России и второй в мировой практике. За плечами Альберта Суфианова множество научных работ, десятки обученных врачей и сотни спасенных жизней.

| Фото: с личной страницы Александра Моора во Вконтакте | Фото: с личной страницы Александра Моора во Вконтакте

"Екатерине Ивановне Ходаковской присвоено звание "Почетный строитель России", - рассказал Александр Моор. - Она уже больше 25 лет трудится в Тюменской домостроительной компании маляром. Множество микрорайонов Тюмени построены при ее участии. В 2008 году ее бригада ремонтировала фасады и помещения Тюменского государственного архитектурно-строительного университета".

Как отметил губернатор, президент страны высоко оценил заслуги тюменцев и это очередной повод для гордости земляками.