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В Югре следователи выясняют обстоятельства пожара с гибелью людей

Происшествия, 11:47 29 ноября 2018

hmao.sledcom.ru | Фото: hmao.sledcom.ru

Обстоятельства пожара, в результате которого погибли и пострадали люди, устанавливаются в Октябрьском районе, сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Няганским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по факту пожара, произошедшего 26 ноября в одноэтажном жилом доме в пос. Карымкары Октябрьского района, в результате которого погибли 70-летняя женщина и 40-летний мужчина, еще одна женщина – хозяйка дома, была госпитализирована с диагнозом "отравление угарным газом".

Следователь СКР и специалист противопожарной службы ГУ МЧС России по ХМАО-Югре прибыли в поселок, где провели осмотр места происшествия. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного курения в помещении – очаг возгорания обнаружен на кровати, где спал мужчина.

Точная причина пожара будет установлена после проведения пожаротехнической экспертизы. Для установления причины смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. При визуальном осмотре тел признаков насильственной смерти не выявлено. После проведения полного объема проверочных мероприятий следователем будет принято процессуальное решение.

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# гибель людей , пожар , следствие , Югра

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