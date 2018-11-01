Волейболистки разыграют в Тюмени призы "РН-Уватнефтегаза"

| Фото: Федерации волейбола Тюменской области | Фото: Федерации волейбола Тюменской области

Шесть команд участвуют во Всероссийском новогоднем турнире по волейболу среди девушек 2006-2007 годов рождения на призы ООО "РН-Уватнефтегаз". Соревнования проходят в Тюмени, сообщает Федерация волейбола Тюменской области.

В первый день соревнований состоялся один матч. Хозяйки, которых тренирует Анна Кудрявцева, на тай-брейке уступили команде Свердловской области.

Помимо отыгравшей пары соперников за награды поспорят коллективы из Тобольска, Казани, Уфы и Томска. Все участники по разу встретятся друг с другом.

Состязания завершатся 1 декабря. Главным судьей назначен тюменец Дмитрий Борисенков.