  • 30 ноября 201830.11.2018пятница
  • USD66,6342
    EUR75,8897
  • В Тюмени -18..-20 С 3 м/с ветер юго-западный

На перекрестке Одесской и Котовского в Тюмени закроют движение транспорта

Общество, 10:52 30 ноября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На перекрестке улиц Одесской и Котовского в Тюмени будет прекращено движение транспорта с 1 до 3 декабря, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Решение принято в связи с проведением капитального ремонта по ул. Одесской.

На время производства работ по ул. Котовского будет организовано одностороннее движение по направлению от ул. Пржевальского до ул. Одесской.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Для путей объезда предлагается использовать: ул. 50 лет Октября, ул. Энергетиков, ул. Мельникайте.

Чтобы ознакомиться со схемой, нажмите "Скачать файл".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ограничение движения , ремонт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:36 30.11.2018Молодых специалистов скорой помощи посвятят в профессию
10:52 30.11.2018На перекрестке Одесской и Котовского в Тюмени закроют движение транспорта
10:41 30.11.2018Тюменцев порадуют солнечные и снежные выходные дни
10:30 30.11.2018Форум "Мост-2018" предложит тюменской молодежи интересную программу