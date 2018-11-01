На перекрестке Одесской и Котовского в Тюмени закроют движение транспорта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На перекрестке улиц Одесской и Котовского в Тюмени будет прекращено движение транспорта с 1 до 3 декабря, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Решение принято в связи с проведением капитального ремонта по ул. Одесской.

На время производства работ по ул. Котовского будет организовано одностороннее движение по направлению от ул. Пржевальского до ул. Одесской.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Для путей объезда предлагается использовать: ул. 50 лет Октября, ул. Энергетиков, ул. Мельникайте.

Чтобы ознакомиться со схемой, нажмите "Скачать файл".