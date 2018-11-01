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Главную достопримечательность Салехарда повредили вандалы

Происшествия, 16:32 29 ноября 2018

ukmp-salekhard.yam.muzkult.ru

Вандалы повредили стелу "66 параллель" в Салехарде, сообщает администрация города.

Повреждения монументальной установки обнаружили во время очередного осмотра объекта и очистке его от снега и мусора. Повреждена ее обшивка, секции облицовки вдавлены, выгнуты или поломаны.

В администрации также отметили, что граждане не первый раз посягнули на главную достопримечательность города. Около недели назад неизвестные вырвали световую ленту, подсвечивающую композицию. По обоим фактам специалисты обслуживающего предприятия уже написали заявления в полицию, планируется оценка ущерба.

Стела "66 параллель" - символ географической уникальности Салехарда, представляющий собой две пирамидальные конструкции высотой 20 и 22 метра, рассеченные полукругом. Стела установлена в 2003 году на условной линии прохождения Северного полярного круга (66 градусов 33 минуты северной широты). Конструкция стелы указывает на то, что полярный круг делит территорию округа на две части: Приполярье и Заполярье.

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# вандализм , Салехард

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