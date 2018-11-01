Тюменские фильмы претендуют на Национальную молодежную кинопремию

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Три тюменских фильма - "Кассетка" (в номинации "Семья, Любовь и Верность"), "#ОднаПобеда: по следам медиаэкспедиции" (в номинации "Лучший документальный фильм") и "Уцелевшие" (в номинации "Лучший фильм, снятый на смартфон") - вошли в шорт-лист Национальной молодежной кинопремии.

Список номинантов опубликован на сайте Федерального агентства по делам молодежи. Жюри отобрало по три лучшие работы в семи номинациях. Заявки принимали с 30 сентября по 5 ноября. За это время на премию подали 5 тыс. заявок со всей России.

В картине "Уцелевшие" героями стали тюменцы, которые в детстве были пленниками концлагерей. Над фильмом работали специалисты медиахолдинга "Сибинформбюро".

"Если мы сейчас не будем говорить о тех войнах, которые были в прошлом, то войны никогда не прекратятся. Об этом очень важно помнить. И, конечно же, я отдаю огромную дань уважения всем тем прекрасным людям, с которыми мне пришлось пообщаться во время съемок этого проекта. На сегодняшний день в Тюмени осталось всего 49 бывших узников концентрационных лагерей", — рассказал режиссер и продюсер фильма, видеопродюсер канала "Тюменское время" Никита Зимин.

Остальные картины, номинированные на премию, сняты командой продюсерского центра "База". Документальный фильм "#ОднаПобеда: по следам медиаэкспедиции" создан из сюжетов и материалов, собранных в ходе проекта "Победа одна на всех" с 2013 по 2016 годы. Режиссер картины - Андрей Зубов, фильм подан на премию от режиссера монтажа Яна Курсакова.

Картина "Кассетка" - фестивальная работа и поэтому не размещена в открытом доступе. Короткий метр повествует об истории милиционера, который готовился стать майором, но неожиданно у него пропали все аудиодоказательства крайне важного дела. Фильм находится у агентства по продвижению фильмов на кинофестивали Festagent.

Церемония награждения национальной кинопремии пройдет в Москве 21 декабря.