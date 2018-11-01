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В России отменили обязанность устанавливать знак "Шипы" на авто

Общество, 17:05 29 ноября 2018

фото "Тюменская линия"

Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее не устанавливать на автомобили знак "Шипы". Документ опубликован на сайте правительства 29 ноября.

Знак "Шипы" потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и др.). Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий, отмечается в постановлении.

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# дорожное движение , постановление

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