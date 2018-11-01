В России отменили обязанность устанавливать знак "Шипы" на авто

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее не устанавливать на автомобили знак "Шипы". Документ опубликован на сайте правительства 29 ноября.

Знак "Шипы" потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и др.). Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий, отмечается в постановлении.