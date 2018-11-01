У жительницы Тобольска мошенники похитили более двух миллионов рублей

| Фото: static.mvd.ru | Фото: static.mvd.ru

У 46-летней жительницы Тобольска мошенники похитили около двух с половиной миллионов рублей под предлогом получения компенсации, сообщает региональное управление МВД России.

Женщина рассказала, что весной 2017 года на интернет-сайте заказала для личного употребления шесть баночек косметики общей стоимостью 6 тыс. рублей. В октябре 2018 года тоболячке позвонил неизвестный мужчина и поинтересовался пользуется ли она приобретенной продукцией. Получив утвердительный ответ, он напугал женщину тем, что крем якобы вызывает аллергические реакции и может стать причиной рака кожи.

Затем звонивший сообщил, что покупательнице полагается компенсация за приобретение товара ненадлежащего качества в размере 450 тыс. рублей, но для этого необходимо заплатить комиссионный взнос в размере 44 тыс. рублей и внести страховую сумму в размере 63 тыс. рублей.

Женщина перевела денежные средства на указанные номера банковских карт. Через некоторое время этот же мужчина пояснил, что в связи с изменением курса доллара сумма компенсации увеличена до 900 тыс. рублей, но необходимо оплатить разницу – 89 тыс. рублей. Звонки с различных номеров поступали женщине в течении месяца. Потерпевшая исправно переводила мошенникам крупные суммы денег, якобы необходимые на оплату услуг по доставке денежных средств до города. В общей сложности тоболячка перевела около 2,5 млн рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемых.

Полицейские напоминают гражданам, что телефонные предложения материальной компенсации в абсолютном большинстве случаев оказываются уловкой мошенников.