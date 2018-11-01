В Тюмени на Цветном бульваре появились необычные указатели

| Фото: мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

Таблички с километражем, указывающие на страны СНГ: Азербайджан, Беларусь, Армения, Казахстан появились на Цветном бульваре в Тюмени, сообщает мультицентр "Моя территория".

Таблички появились в преддверии нового международного проекта — talk-форума Культuritsa.

"Взаимодействиями со странами СНГ — это в первую очередь история, объединяющая нас. Для нас важно поддерживать общение и делиться опытом, так как мы все координируем деятельность по разным направлениям. Мы хотим понять, как двигаться дальше и на что делать упор. На форуме мы выбрали пять направлений, которые на сегодняшний день интересны молодежному кластеру. Нам важен каждый участник и для развития направлений, и для выстраивания взаимодействия в будущем, — отметила руководитель проекта Дарья Ермакова.

Культuritsa пройдет в музее им. Словцова 9 декабря. Все желающие смогут посетить площадки с международными экспертами по направлениям: творчество, креативные индустрии, урбанистика, медиа и социальное предпринимательство.

Зарегистрироваться и стать участником форума можно по ссылке.

Добавим, Культuritsa пройдет в Тюмени в третий раз. В сентябре 2017 года прошел блогер-квест. Каждая из стран СНГ отправляла и принимала блогера, который в течение пяти дней тестировал культурную среду другой страны, выполнял задания по заявленным темам и публиковал результаты своих дней на всеобщее обозрение. В декабре 2017 стартовал Артist-quest Культuritsa. Художники из стран СНГ встретились на онлайн-площадке. Каждый участник выкладывал на сайт свои работы и портфолио. А победитель проекта посетил Тюмень, где познакомился с местным креативным кластером и создал два арт-объекта о городе.