В Упоровском районе ограничили доступ к сайтам с незаконной информацией

| Фото: rkn.gov.ru | Фото: rkn.gov.ru

Шесть интернет-страниц, на которых рассказывалось о различных способах обмана счетчиков воды, газа и электроэнергии, выявлены в ходе мониторинга сети интернет, сообщает региональная прокуратура.

На одном из сайтов содержались инструкции, как отмотать счетчик воды пылесосом или затормозить ход водосчетчика с помощью магнита. Другой сайт предлагал купить их, заявляя, "что ресурс работы магнита более 100 лет и в случае его установки тратиться повторно не придется". Еще один сайт сообщал, какие модели газовых счетчиков поддаются остановке магнитом, а какие нет. Три ресурса рассказывали, как смотать электросчетчик: практика.

В связи с этим прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

Доступ к интернет-страницам с запрещенной информацией заблокирован.