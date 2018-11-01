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В Упоровском районе ограничили доступ к сайтам с незаконной информацией

Происшествия, 16:00 30 ноября 2018

rkn.gov.ru | Фото: rkn.gov.ru

Шесть интернет-страниц, на которых рассказывалось о различных способах обмана счетчиков воды, газа и электроэнергии, выявлены в ходе мониторинга сети интернет, сообщает региональная прокуратура.

На одном из сайтов содержались инструкции, как отмотать счетчик воды пылесосом или затормозить ход водосчетчика с помощью магнита. Другой сайт предлагал купить их, заявляя, "что ресурс работы магнита более 100 лет и в случае его установки тратиться повторно не придется". Еще один сайт сообщал, какие модели газовых счетчиков поддаются остановке магнитом, а какие нет. Три ресурса рассказывали, как смотать электросчетчик: практика.

В связи с этим прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

Доступ к интернет-страницам с запрещенной информацией заблокирован.

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# информация , сайт , Упоровский район

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