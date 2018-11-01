ВК "Тюмень" сыграет в Нижнем Новгороде

| Фото: ВК «Тюмень» | Фото: ВК «Тюмень»

Волейболистам "Тюмени" предстоит на выезде 1 и 2 декабря встретиться с нижегородским АСК в рамках очередного тура чемпионата российской высшей лиги "А", сообщает пресс-служба ВК "Тюмень".

Сибиряки на время выбились из тренировочного процесса. Ведь в их родном зале в СК "Здоровье" идёт чемпионат мира по свободной пирамиде.

Как , подопечные Сергея Шульги "квартируют" в спорткомплексе "Прибой". В Нижний Новгород отправятся все 14 заявленных на сезон волейболистов. В том числе травмированные диагональные Андрей Максимов и Никита Венидиктов. Вопрос об их возможном участии в матчах будет решаться непосредственно на месте событий.