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ВК "Тюмень" сыграет в Нижнем Новгороде

Спорт, 11:14 30 ноября 2018

ВК «Тюмень» | Фото: ВК «Тюмень»

Волейболистам "Тюмени" предстоит на выезде 1 и 2 декабря встретиться с нижегородским АСК в рамках очередного тура чемпионата российской высшей лиги "А", сообщает пресс-служба ВК "Тюмень".

Сибиряки на время выбились из тренировочного процесса. Ведь в их родном зале в СК "Здоровье" идёт чемпионат мира по свободной пирамиде.

Как , подопечные Сергея Шульги "квартируют" в спорткомплексе "Прибой". В Нижний Новгород отправятся все 14 заявленных на сезон волейболистов. В том числе травмированные диагональные Андрей Максимов и Никита Венидиктов. Вопрос об их возможном участии в матчах будет решаться непосредственно на месте событий.

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