МФК "Тюмень" в Казахстане переиграл "Кайрат"

Тюменский клуб по пенальти победил "Кайрат" во втором товарищеском поединке по мини-футболу в Казахстане. Подшефные Игоря Путилова в основное время матча сыграли вничью с командой из Алматы – 1:1, но в серии послематчевых ударов (4:3) удача сопутствовала сибирякам, сообщает пресс-служба МФК "Тюмень".

После поражения в первой встрече (4:5) гости явно рассчитывали на реванш. Несмотря на то, что тюменцы сначала сами пропустили гол, они на протяжении всей игры диктовали свои условия. Во втором периоде черно-белые сравняли счет, а после финального свистка наставники команд решили определить сильнейшего в серии пенальти, где фортуна благоволила игрокам "Тюмени".