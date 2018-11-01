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МФК "Тюмень" в Казахстане переиграл "Кайрат"

Спорт, 11:58 30 ноября 2018

Тюменский клуб по пенальти победил "Кайрат" во втором товарищеском поединке по мини-футболу в Казахстане. Подшефные Игоря Путилова в основное время матча сыграли вничью с командой из Алматы – 1:1, но в серии послематчевых ударов (4:3) удача сопутствовала сибирякам, сообщает пресс-служба МФК "Тюмень".

После поражения в первой встрече (4:5) гости явно рассчитывали на реванш. Несмотря на то, что тюменцы сначала сами пропустили гол, они на протяжении всей игры диктовали свои условия. Во втором периоде черно-белые сравняли счет, а после финального свистка наставники команд решили определить сильнейшего в серии пенальти, где фортуна благоволила игрокам "Тюмени".

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