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На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск автобус опрокинулся в кювет

Происшествия, 12:43 30 ноября 2018

гибдд.рф/r/86

Автобус "Нефаз" и автомобиль ВАЗ-21703 упали в кювет после столкновения на 831 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск 29 ноября в 9 часов, сообщает ГУ МВД по ХМАО.

Как отметили в Госавтоинспекции, водитель ВАЗ-21703 неверно выбрал боковой интервал до двигавшегося во встречном направлении автобуса "Нефаз" и допустил столкновение по касательной траектории, с последующим съездом в кювет обоих транспортных средств.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель ВАЗ, три пассажира "Нефаз", мужчины 1968, 1984 и 1990 годов рождения.

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# ДТП , Тюмень - Ханты-Мансийск

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