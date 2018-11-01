Тренды развития рынка интернет-аккаунтов обсудили на фестивале "Блогеры без фильтров"

| Фото: из группы фестиваля "Блогеры без фильтров" во "ВКонтакте" | Фото: из группы фестиваля "Блогеры без фильтров" во "ВКонтакте"

Наладить коммуникацию друг с другом, определить принципы блогерского сообщества и его работы в Тюмени намерены участники тюменского образовательного фестиваля "Блогеры без фильтров", который проходит в Музейном комплексе имени Словцова.

Ключевыми темами мероприятия стали тренды развития рынка интернет-аккаунтов, трансформация контента, юридические аспекты ведения блога, взаимодействие социальных сетей и государства, а также нюансы рекламы у блогеров.

Заместитель директора областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова, открывая фестиваль, напомнила, что меньше чем полгода назад на этой же площадке проходил "Нефорум блогеров", и полный зал подчеркивает, что тема интересна и актуальна.

"Больше половины зала это молодежная аудитория, и наш департамент говорит о том, что современная молодежная политика неразрывно связана с современными медиакоммуникациями. То, что вы пишете и несете в массы, имеет очень большую силу. Используйте свою супер-силу в первую очередь во благо", - обратилась она к собравшимся.

Директор блогерского агентства "Re:post", блогер Светлана Захарова рассказала о том, что в России по данным на 2018 год насчитывается 36 тысяч блогеров, и на них приходится доля рынка рекламы в 10 млрд рублей. Каждый второй россиянин доверяет рекламе у блогеров. В стране открыто 146 блогерских агентств, и 80% маркетологов остались довольны результатами размещения рекламы у блогеров. Уже 44% рекламных бюджетов уходят на рекламу в Интернете. По ее словам, самый дорогой российский блогер Юрий Дудь берет за интеграцию бренда в его Youtube-ролик 2 млн рублей.

Самой популярной социальной сетью для проведения трансляций и стримов является Instagram, а средний возраст пользователя соцсетей увеличивается с каждым годом, сейчас это 35 лет.

Комментируя тюменскую блогосферу, Светлана Захарова отметила, что она отличается от российской качественно и количественно.

"В Тюмени зафиксировано 250 блогеров, и общий охват - это 1 млн 800 тысяч подписчиков. За год они опубликовали полторы тысячи рекламных сообщений, и стоимость поста варьируется от 1 до 30 тысяч рублей. 4 млн 625 тысяч лайков в среднем ставят и блогерам за месяц", - сообщила она.

В Instagram в основном публикуются тюменские мамы-блогеры, а также спортсмены, стилисты, food-блогеры и travel-блогеры. Также на этой площадке себя комфортно чувствуют бизнесмены, городские обозреватели и "сетевики".

По мнению эксперта, для рекламодателей блогер сегодня круче билборда. "Это наконец-то стало модно в том числе в Тюмени. Если год назад я часто слышала фразу "не люблю слово "блогер", то сегодня я слышу ее все реже. Быть блогером становится престижно, их приглашают на крупные мероприятия и важные встречи, например, с губернатором. Это прибыльно и это самостоятельность. Блогеры это тот самый неизбитый канал, в котором можно творить и пробовать форматы, невозможные для привычных способов рекламы", - подчеркнула она.

Также преимущество блогеров - в скорости их работы, что помогает порой за считанные часы повысить узнаваемость бренда.

"Важно отметить социальную ответственность блогеров. Большинство это понимают и никогда не размещают у себя те товары и услуги, которые так или иначе не проверены на себе. Когда аудитория доверяет твоим словам - это огромная ответственность, понимайте это с самого начала", - призвала Светлана Захарова начинающих блогеров.

В 2019 году эксперт прогнозирует увеличение числа тюменских блогеров, усиление сегментированности аудитории, рост количества и качества рекламных интеграций и выход за рамки Instagram в другие соцсети, в том числе в "Одноклассники".

Дарья Казакова