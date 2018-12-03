Специалист ФЦН завоевала награды городского турнира по зимнему плаванию

Фото предоставлено пресс-службой ФЦН Фото предоставлено пресс-службой ФЦН

Второе место в плавании на 25 метров в холодной воде и серебро в абсолютном первенстве по троеборью завоевала специалист отдела внутреннего контроля Федерального центра нейрохирургии Наталья Берг в городских соревнованиях "Тюменская купель".

Как рассказала Наталья Берг, в троеборье спортсменам необходимо было преодолеть 1 км бегом в моржевой форме (с голым торсом), женщинам – отжиматься на время, мужчинам – подтягиваться, а также провести заплыв в проруби. Мужчины плавали 50 метров, женщины – 25, сообщили в пресс-службе учреждения.

38 женщин приняли участие в соревнованиях, но мужчин было больше, так как этот вид спорта традиционно привлекает представителей сильного пола. Кроме того, на соревнованиях было много возрастных участников, в том числе старше 70 лет – они выступали в отдельной возрастной категории.

"Мы вместе с мужем начали заниматься моржеванием с сентября – всего три месяца, поэтому второе место в городских соревнованиях можно считать отличным результатом. В ледяной воде я провела около 21 секунды – за это время преодолела дистанцию. Температура воздуха была -15, температура воды +2. Рада, что успешно выполнила задание", - поделилась Наталья Берг.

Отметим, в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени активно поддерживают сотрудников, которые занимаются спортом и выступают на соревнованиях различного уровня. В ФЦН есть также своя спортивная команда "Горизонт".

"Мы большое внимание уделяем физкультуре и спорту. Уверен, что сотрудники должны быть хорошим примером для пациентов и коллег, поэтому прививаем в коллективе основы здорового и активного образа жизни, поддерживаем любые спортивные инициативы. Я сам веду здоровый образ жизни, очень нравится моржевание, это приток новых сил и энергии", - отметил главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов.