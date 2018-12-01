Александр Моор: Вагайский район уверенно идет вперед

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Свой 95-летний юбилей Вагайский район встречает достойными показателями социально-экономического развития. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"На вагайской земле сильны традиции трудолюбия, и самое главное ее богатство - несомненно, люди, которые своими достижениями делают лучше жизнь земляков, прославляют малую родину, нашу Тюменскую область и всю страну", - сказал глава региона, поздравляя жителей Вагайского района с 95-летием муниципалитета.

Вагайские животноводы и хлеборобы, рыбаки и лесозаготовители, представители многих других профессий вносят весомый вклад в укрепление социально-экономического потенциала Тюменской области, отметил губернатор. Реализуются новые инвестиционные проекты, активен малый бизнес, меняется к лучшему инфраструктура, благоустраиваются райцентр и сельские поселения.

"В истории Вагйского района много ярких и интересных страниц. И я уверен, что впереди у муниципалитета - новые успехи, которых добьются молодые вагайцы. Район динамично развиваеся и уверенно движется вперед. Нужно сделать еще очень и очень многое, и есть только один способ добиться успеха - объединить усилия региональной и муниципальной власти и общества, направить позитивную энергию всех жителей Тюменской области на добрые дела", - подчеркнул глава региона.

Александр Моор вручил четырем жителям Вагайского района награды за добросовестный труд.

Пять лет, отделяющие Вагайский район от предыдущего юбилея - срок по историческим меркам небольшой, но за это время в муниципалитете очень многое изменилось к лучшему, отметил депутат Тюменской областной думы Юрий Конев. Возводятся новые жилые дома, построены и капитально отремонтированы несколько школ. Открылось несколько мини-ферм, а районная система потребительской кооперации признана одной из лучших в регионе.

"Наш район для нас - не просто место жительства. Это общий дом, объединяющий людей разных судеб и поколений в единое целое. Сегодня можно с уверенностью сказать, что муниципалитет развивается и живет полноценной жизнью. И в этом заслуга каждого жителя", - подчеркнул, обращаясь к землякам, глава администрации Вагайского района Рамай Сунгатулин.

Евгений Бабенко