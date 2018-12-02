Бильярдисты из России и Молдовы стали лучшими на чемпионате мира в Тюмени

| Фото: Федерации бильярдного спорта России | Фото: Федерации бильярдного спорта России

Спортсменка из России Диана Миронова и бильярдист из Республики Молдова Сергей Крыжановский завоевали золотые медали по итогам чемпионата мира по бильярду среди мужчин и женщин. Соревнования проходили в Тюмени в СОК "Здоровье", сообщает Центр спортивной подготовки.

Серебро среди девушек завоевала представительница Украины Анастасия Ковальчук. Два третьих места разделили между собой россиянка Дарья Михайлова и белоруска Александра Гизельс. Среди мужчин вторым стал Артем Балов из России. Бронзовые медали получили Дастан Лепшаков из Кыргызстана и россиянин Семен Зайцев.

Награды победителям и призерам чемпионата мира вручили директор областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Дмитрий Грамотин и первый вице-президент федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов.

Престижный турнир в дисциплине "Свободная пирамида" собрал более 90 спортсменов из 16 стран. Любители бильярда могли любоваться профессиональной игрой представителей Украины, Латвии, Молдовы, Сербии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Литвы, Кыргызстана, Польши, Испании, Армении, Туркменистана, Таджикистана, Белоруссии и России.