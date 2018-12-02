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В Тюмени определяют сильнейших в лыжных гонках и биатлоне спорта слепых

Спорт, 12:07 02 декабря 2018

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Итоги первого дня Кубка России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых подвели в Тюмени. В рамках первого дня соревнований лыжники состязались в спринте классическим стилем на дистанции 1,4 км у женщин и 1,7 км у мужчин, сообщает Центр спортивной подготовки.

У мужчин первое место заняли спортсмены ЦСП72 Станислав Чохлаев (ведущий Олег Колодийчук). Второе место разделили представители Московской и Тульской областей Владимир Удальцов (ведущий – Руслан Богачев) и лыжники из Москвы Александр Артемов (ведущий – Илья Черепанов).

Победители женского спринта – представительницы Тульской области Панферова Анна (ведущий – Жуков Андрей). Серебро завоевали лыжницы Тюменской области Хлызова Вера (ведущая – Якимова Наталья). Третье место на победном пьедестале досталось спортсменам ЦСП72 Галициной Марине (ведущему – Пирогову Максиму).

2 декабря в рамках соревнований проходят спринт среди биатлонистов. Женщинам предстоит пробежать 6 км, а мужчинам – 7,5 км.

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# лыжные гонки

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