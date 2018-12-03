Яндекс посчитал платежи россиян по налогам – в УФО одни из самых низких

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Второе место занял Урал в рейтинге субъектов РФ, где жители платят меньше всего по налогам. К такому выводу пришли аналитики, изучив платежи жителей страны на сервисе из электронных кошельков и с банковских карт в пользу Федеральной налоговой службы за 11 месяцев 2018 года.

Средний платеж физических лиц в Уральском регионе составил 862 рубля. В Топ-3 округов с самыми маленькими средними платежами вошли Сибирь (658 рублей) и Дальний Восток (872 рубля), которые заняли 1 и 3 места соответственно. На последней строчке списка оказался центр (1 тыс. 537 рублей). В целом по России средний онлайн-платеж физических лиц по налогам составил 1 тыс. 169 рублей.

В аналогичном рейтинге индивидуальных предпринимателей УФО занял седьмое место. Бизнесмены округа платили в среднем за один раз 3 тыс. 883 рубля. Среднероссийский онлайн-платеж составил 3 тыс. 898 рублей. Лидирует в Топе Северный Кавказ (3 тыс. 426 рублей), на втором месте – Северо-Запад (3 тыс. 679 рублей), на третьем – юг (3 тыс. 694 рубля). Замыкает список округов центр (4 тыс. 096 рублей).