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Яндекс посчитал платежи россиян по налогам – в УФО одни из самых низких

Общество, 13:15 03 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Второе место занял Урал в рейтинге субъектов РФ, где жители платят меньше всего по налогам. К такому выводу пришли аналитики, изучив платежи жителей страны на сервисе из электронных кошельков и с банковских карт в пользу Федеральной налоговой службы за 11 месяцев 2018 года.

Средний платеж физических лиц в Уральском регионе составил 862 рубля. В Топ-3 округов с самыми маленькими средними платежами вошли Сибирь (658 рублей) и Дальний Восток (872 рубля), которые заняли 1 и 3 места соответственно. На последней строчке списка оказался центр (1 тыс. 537 рублей). В целом по России средний онлайн-платеж физических лиц по налогам составил 1 тыс. 169 рублей.

В аналогичном рейтинге индивидуальных предпринимателей УФО занял седьмое место. Бизнесмены округа платили в среднем за один раз 3 тыс. 883 рубля. Среднероссийский онлайн-платеж составил 3 тыс. 898 рублей. Лидирует в Топе Северный Кавказ (3 тыс. 426 рублей), на втором месте – Северо-Запад (3 тыс. 679 рублей), на третьем – юг (3 тыс. 694 рубля). Замыкает список округов центр (4 тыс. 096 рублей).

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# налоги , Яндекс

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