У тюменских студентов появится учебный магазин

| Фото: https://vk.com/t_tet | Фото: https://vk.com/t_tet

Учебный магазин появится в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса - Межрегиональном центре компетенций в области искусства, дизайна и сферы услуг (МЦК).

Этому поспособствует подписание трехстороннего соглашения между компанией "Агроторг", департаментом образования и науки Тюменской области и техникумом. Кроме того, студенты смогут стажироваться в универсамах "Пятерочка", а также получать опытных наставников, сообщают в пресс-службе департамента.

Сеть магазинов "Пятерочка" - достаточно большой сегмент предприятий торговли в регионе. Директор Уральского дивизиона предприятий "Агроторг" Роман Степанов подчеркнул, что подписание соглашения - свидетельство высокой степени развития государственно-частного партнерства в подготовке кадров для региональной экономики. По его словам, компания готова прилагать большие усилия, вкладывать средства в развитие кадровой политики, направленной на формирование молодой, амбициозной и профессиональной команды. В этом вопросе "Агроторг" возлагает большие надежды на совместный с МЦК проект.

Руководитель ссуза Марина Галанина подчеркнула, что для МЦК важным является не только улучшение материальной базы образовательной организации, но и организация действительно совместной подготовки кадров.