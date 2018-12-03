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В Новом Уренгое на пожаре в жилом доме погиб мужчина

Происшествия, 11:58 03 декабря 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Следователи проводят проверку гибели мужчины на пожаре в Новом Уренгое. Жилой деревянный дом загорелся в ночь на 2 декабря, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

Сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме на ул. Первопроходцев в Новом Уренгое поступило на пульт дежурного 2 часа 13 минут. В тушении были задействованы 45 человек личного состава и девять единиц спецтехники МЧС.

В горящем здании пожарные обнаружили человека. Его передали в карету скорой помощи, позже мужчина скончался. Еще пять человек госпитализированы в городскую больницу.

Следственный отдел по Новому Уренгою проводит доследственную проверку по факту гибели человека. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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# Новый Уренгой , пожар , ЯНАО

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