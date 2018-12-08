Известный иллюзионист Кевин Спенсер обучит фокусам детей с аутизмом

| Фото: Официальная группа "Впервые в Тюмени Кевин Спенсер" vk.com | Фото: Официальная группа "Впервые в Тюмени Кевин Спенсер" vk.com

Известный американский иллюзионист Кевин Спенсер посетит Тюмень с 11 по 14 декабря. В течение четырех дней он проведет лабораторию инклюзивного взаимодействия, лекции-презентации для педагогов по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, а также презентует авторскую программу "Фокус Покус".

Как рассказал ИА "Тюменская линия" сотрудник центра добровольцев ТюмГУ Степан Панов, программа рассчитана на детей с аутизмом, ДЦП и синдромом Дауна. Фокусы подобраны специально для того, чтобы развить у детей мышление, мелкую моторику, внимание, креативность, а также улучшить навыки социализации.

"Кевин Спенсер считается авторитетным экспертом по обучающему и терапевтическому использованию фокусов в образовательном процессе. Он постоянно ездит по миру с курсами профессионального развития для педагогов и интерактивными занятиями для учащихся, выступает на международных конференциях и ратует за силу искусства, способную трансформировать опыт обучения студентов как с ограниченными возможностями, так и без", - рассказал Степан Панов.

Кевин Спенсер является иллюзионистом уже более тридцати лет. Раньше он выступал на большой сцене, но позже его взгляд на профессию изменился. Попав в автомобильную аварию, Кевин Спенсер получил закрытую черепно-мозговую травму и травму позвоночника. На восстановление потребовался почти год. С тех пор известный иллюзионист ездит по всему миру и учит фокусам детей с заболеваниями моторики.

В рамках визита в Тюмень Кевин Спенсер проведет интерактивные шоу для детей и пообщается со специалистами областного реабилитационного центра "Родник", Детского психоневрологического дома-интерната в с. Успенка, центра "Семья" в Тюмени.

12 декабря в актовом зале Дворца творчества и спорта "Пионер" он проведет интерактивное занятие с детьми с ОВЗ методом арт-терапии и презентует свою авторскую программу. В этот же день состоится концерт с участием Кевина Спенсера и коллективов Тюмени.

13 декабря в институте Психологии и педагогики ТюмГУ пройдет встреча для преподавателей и студентов арт-терапевтов, реабилитологов, педагогов специального образования, дефектологов, геронтологов, соцработников, преподавателей дошкольного и начального образования, логопедов. Регистрация проходит на странице мероприятия ВКонтакте

Отметим, в 2017 году Кевин Спенсер уже приезжал в Россию для участия в первом всемирном конгрессе людей с ограниченными возможностями в Екатеринбурге. Он также побывал в Верхнейвинске, Челябинске и Уфе.

Любовь Голышева