В Ялуторовске торжественно откроются юбилейные "Декабристские вечера"

фото Ялуторовского музейного комплекса фото Ялуторовского музейного комплекса

Юбилейные XXX "Декабристские вечера" в Ялуторовске в 2018 году украсит выставка "Недюжинный художник, остроумный карикатурист, любитель археологии и вообще человек даровитый", посвященная творчеству известного сибирского художника Михаила Знаменского, которая откроется 8 декабря в музее "Торговые ряды".

Михаил Знаменский считал себя воспитанником декабристов. "С того времени, как я начал помнить себя и до 23 лет я был с ними, - написал он впоследствии, - И, если теперь подлость, низость и взятка болезненно действуют на меня, то этим я обязан людям, о которых всегда говорю с почтением и любовью".

С 1839 по 1847 год Михаил Знаменский, сын омского протоиерея Стефана, который сейчас канонизорован как святой праведный Стефан Омский, жил в Ялуторовске. Отец Стефан дружил с Иваном Якушкиным и они вместе занимались организацией школ, одним из первых выпускников школы для мальчиков был Михаил Знаменский. На выставке будут представлены подлинные работы художника из фондов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Живописные пейзажи Тобольска и его окрестностей, карикатуры на обитателей губернского города, рисунки, показывающие быт северных народов, зарисовки, которые художник делал во время своих экспедиций. Выставка продлится до 30 января 2019 года.

Одна из работ Михаила Знаменского "Вечер у М. Муравьева-Апостола в Ялуторовске", которая была опубликована в альбоме "Декабристы и Сибирь" и считается утраченной (известна по старой фотографии), возможно, навела организаторов областного историко-культурного фестиваля "Декабристские вечера" на идею о проведении шахматного турнира имени барона Василия Тизенгаузена.

Художнику удалось передать атмосферу тихого семейного вечера на веранде дома Матвея Муравьева-Апостола. На перилах сидит Якушкин, позади него – отец Стефан, за шахматной доской Сабаньский и барон Тизенгаузен, с привычной трубкой с длинным чубуком, дальше Матвей Муравьев-Апостол с женой и жена декабриста Андрея Ентальцева.

Атмосферу жизни декабристов в Ялуторовске хорошо передает и работа Михаила Знаменского "Вечер в доме Пущина", на которой изображены Матвей Муравьев-Апостол, Иван Пущин, Василий Тизенгаузен, Иван Якушкин, Евгений Оболенский, Александра Ентальцева, отец Стефан.

Шахматный турнир имени барона Василия Тизенгаузена стал уже традиционным на фестивале и начнется 11 декабря. А в день открытия фестиваля 7 декабря пройдет митинг на площади Декабристов, торжественное открытие XXX историко-культурного фестиваля с участием потомков декабристов и концерт "Души прекрасные порывы" во Дворце культуры с участием хоровой капеллы Тюменской областной филармонии.

В программе фестиваля традиционные мероприятия: презентации выставок, интерактивные экскурсии, исторические балы для детей и студентов, салонные вечера, тематические часы и беседы, конкурс рисунков. Впервые в рамках фестиваля пройдет подведение итогов литературно-краеведческого конкурса имени Николая Васильевича Зубарева.

14 декабря в день восстания к могилам декабристов на мемориально-духовном комплексе будут торжественно возложены цветы, а завершится фестиваль концертом солистов, ансамблей и хоров "Музыкальные кружева" детской школы искусств им. Саввы Мамонтова.

Борис Олейник