До завершения розыгрыша АО "Газпром энергосбыт Тюмень" осталось чуть более недели

| Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

Клиенты АО "Газпром энергосбыт Тюмень" (до 21 ноября 2018 года — АО "Тюменская энергосбытовая компания") в ХМАО-Югре, ЯНАО и на юге Тюменской области становятся все ближе к финалу розыгрыша "Штука — в руки!": до его завершения осталось всего восемь дней, сообщает пресс-служба компании

Напомним, что в декабре энергетики планируют отметить 50 счастливчиков, перечислив каждому из них по 1 тыс. рублей на лицевые счета. Чтобы стать участниками розыгрыша, потребителям электроэнергии требуется перейти на получение электронных квитанций-извещений и не иметь задолженности за энергоресурс на 10 декабря 2018 года. Таким образом, на то, чтобы попасть в число участников розыгрыша, остается чуть более недели. Имена победителей станут известны 19 декабря 2018 года.

Первое условие розыгрыша — подписаться на получение электронных платежных документов от поставщика электроэнергии — выполнили более 31,5 тыс. физических лиц — клиентов АО "Газпром энергосбыт Тюмень". Напомним, что сделать это можно двумя способами: либо воспользовавшись сервисом "Личный кабинет клиента" на официальном сайте компании (в разделе "Профиль" требуется выбрать пункт "Получать квитанцию только по электронной почте, без дублирования на бумажном носителе" и нажать кнопку "Обновить"), либо написав соответствующее заявление в клиентском офисе АО "Газпром энергосбыт Тюмень".

Следить за увеличением количества абонентов, уже сделавших свой выбор в пользу онлайн-квитанций, можно в разделе tmesk.ru/onlinekvit официального сайта АО "Газпром энергосбыт Тюмень". Многие из них высоко оценивают надежность онлайн-квитанций, которые приходят только на зарегистрированный почтовый ящик и не могут попасть в чужие руки или потеряться при доставке. Также в пользу нового сервиса говорит его удобство, благодаря которому потребители энергоресурса имеют возможность оперативно получить квитанцию-извещение, произвести по ней оплату, не допустить тем самым просрочки платежей, начисления пени — и, возможно, выиграть "Штуку — в руки!".