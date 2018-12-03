В Тюмени завели уголовное дело после гибели рабочего на стройке

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Уголовное дело по факту гибели рабочего во время проведения строительных и ремонтных работ в Тюмени завели следователи, сообщает СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, произошло обрушение стены в нежилом помещении здания, расположенного на улице Федюнинского в Тюмени. На месте работ во время трагедии находился 42-летний работник ООО "Сибирь", который погиб на месте.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшей трагедии. Истребована документация, регламентирующая соблюдение требований охраны труда при ведении работ. Допрошено руководство подрядной организации, а также очевидцы произошедшего.