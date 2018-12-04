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Тюменские отделения Почты России становятся доступнее

Общество, 13:10 04 декабря 2018

Почта России | Фото: Почта России

Шесть отделений почтовой связи отремонтированы в Тюмени в 2018 году. 26 отделений Тюменской области стали доступны для маломобильных граждан в рамках программы "Доступная среда", сообщает Почта России.

В зданиях прошел косметический ремонт залов и служебных помещений с применением современных материалов, отремонтированы проемы, электропроводка, заменены светильники и установлена система кондиционирования. Также обновилась мебель в соответствии с новым брендом Почты России.

Для инвалидов-колясочников ряд отделений оборудован пандусами и поручнями, входные группы отремонтированы в соответствии с требованиями доступности зданий. Для людей со слабым зрением использованы напольные тактильные элементы и размещены надписи, выполненные шрифтом Брайля.

"Почта России – социально значимый объект. Обеспечение беспрепятственного доступа для всех категорий граждан, в том числе маломобильной группы, к объектам и услугам почтовой связи, а также более оперативный доступ к почтовым услугам – это приоритетные задачи для нас. В следующем году ремонт отделений будет продолжен", - отметил директор Тюменского филиала Почты России Андрей Ершов.

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# Почта России , ремонт

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