Тюменские отделения Почты России становятся доступнее

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Шесть отделений почтовой связи отремонтированы в Тюмени в 2018 году. 26 отделений Тюменской области стали доступны для маломобильных граждан в рамках программы "Доступная среда", сообщает Почта России.

В зданиях прошел косметический ремонт залов и служебных помещений с применением современных материалов, отремонтированы проемы, электропроводка, заменены светильники и установлена система кондиционирования. Также обновилась мебель в соответствии с новым брендом Почты России.

Для инвалидов-колясочников ряд отделений оборудован пандусами и поручнями, входные группы отремонтированы в соответствии с требованиями доступности зданий. Для людей со слабым зрением использованы напольные тактильные элементы и размещены надписи, выполненные шрифтом Брайля.

"Почта России – социально значимый объект. Обеспечение беспрепятственного доступа для всех категорий граждан, в том числе маломобильной группы, к объектам и услугам почтовой связи, а также более оперативный доступ к почтовым услугам – это приоритетные задачи для нас. В следующем году ремонт отделений будет продолжен", - отметил директор Тюменского филиала Почты России Андрей Ершов.