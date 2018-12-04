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Сайты с фальшивыми больничными заблокировали в Ярковском районе

Происшествия, 13:32 04 декабря 2018

rkn.gov.ru | Фото: rkn.gov.ru

43 ресурса по продаже фальшивых больничных листов, паспортов с регистрацией в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области заблокированы по искам прокуратуры Ярковского района, сообщает региональная прокуратура.

Уголовным кодексом Российской Федерации за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. В связи с этим прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ.

Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме. Доступ к ресурсам с запрещенной информацией заблокирован.

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# прокуратура , сайты , фальшивка

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