Сайты с фальшивыми больничными заблокировали в Ярковском районе

| Фото: rkn.gov.ru | Фото: rkn.gov.ru

43 ресурса по продаже фальшивых больничных листов, паспортов с регистрацией в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области заблокированы по искам прокуратуры Ярковского района, сообщает региональная прокуратура.

Уголовным кодексом Российской Федерации за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. В связи с этим прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ.

Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме. Доступ к ресурсам с запрещенной информацией заблокирован.