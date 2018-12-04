Цапель в Тюменской области стало больше, считают ученые

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Увеличение цапель на территории Тюменской области прогнозируют орнитологи. К такому выводу они пришли по результат пятилетнего исследования гнездования птиц, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Исследование показало высокую приспособленность серой цапли к гнездованию. Работа проходила в окрестностях озер Тюменского района. По словам исследователей, ее итоги показали, что при умеренном антропогенном воздействии колонии серых цапель могут быстро развиваться и достигать значительной величины на территории всей области.

Как пояснила доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Мария Лупинос, прилет птиц на места гнездования зависит от метеоусловий года, и начинается в Тюменской области в конце марта - начале апреля. В случае непогоды птицы образуют небольшие группы и кочуют по водоемам в поисках пищи. Строительство гнезд и откладка яиц наблюдается в апреле-мае. На сроки размножения влияет ход весенних явлений, возраст птицы, обилие корма и наличие врагов.

"Серые цапли для устройства гнезд предпочитают использовать сосну обыкновенную, - рассказала орнитолог. - Это связно, во-первых, с тем, что сосна является видом-доминантом на нашей территории. Во-вторых, взрослым птицам легче скрываться в ветвях усыхающих сосновых деревьев. Так, при появлении первых сигналов опасности птицы встают, принимая вытянутую вертикальную позу. Это позволяет им эффективно скрывать контуры своего тела на фоне дерева. Кроме того, цапли устраивают гнезда на березах повислых и осинах".

По словам Марии Лупинос, в Тюменской области отмечается одиночное расположение гнезд на отдельных растущих деревьях и множество многоуровневых гнезд, расположенных на одном дереве на разной высоте. Высота расположения гнезд серых цапель варьирует от 9 до 15 метров.