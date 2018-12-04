Пожар в Нижневартовске: один человек погиб, один пропал

| Фото: СУ СК РФ по ХМАО | Фото: СУ СК РФ по ХМАО

Один человек погиб во время пожара на мебельном складе в Нижневартовске 1 декабря. Местонахождение еще одного работника предприятия все еще не установлено, сообщает СУ СК РФ по ХМАО.

По данным окружного МЧС , площадь возгорания составила 3 тыс. 900 квадратных метров. Во время пожара деформировались стены и обрушилась кровля здания.

При разборе завалов спасатели обнаружили фрагменты тела мужчины. Предположительно, работника склада. Кроме этого, по данным следствия, остается неизвестным местонахождение еще одного работника. Разбор завалов продолжается.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили работников склада. Причину пожара установит экспертиза.