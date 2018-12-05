Конкурс "Новогодние чудеса" стартовал в Тюменском районе

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Конкурс "Новогодние чудеса" стартовал в с. Кулаково Тюменского района с 5 декабря, сообщает Центр культуры и досуга "Калинка".

Делать елочные игрушки можно из того, что найдется под рукой: цветной бумаги, проволоки, бусин, деревяшек, лоскутков ткани, разноцветных нитей и лент, ваты, соленого теста и прочего.

Дом культуры предлагает принять участие в конкурсе "Новогодние чудеса" всем желающим, поделки принимают до 25 декабря, свои работы нужно приносить в Кулаковский Дом культуры.

Победители будут названы накануне Нового года.