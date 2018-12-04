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"Рубин" встретится с питерскими армейцами

Спорт, 14:27 04 декабря 2018

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Хоккейный клуб "Рубин" примет "СКА-Нева" из Санкт-Петербурга на своем льду 4 декабря. Встреча в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги состоится во Дворце спорта и начннтся в 19 часов, сообщает пресс-служба клуба.

Матч между рубиновцами и армейцами вполне подходит под характеристику "Топ". Набрав 49 очков, сибиряки занимают второе место в таблице. Гости с берегов Невы идут четвертыми, имея в багаже 46 баллов. При этом они провели на один поединок меньше, чем подопечные Михаила Звягина. В сентябре команды встречались на питерском льду и тогда успех сопутствовал армейцам – 2:1.

В нынешнем сезоне тренерский штаб армейцев задействовал одиннадцать защитников. Ни одной игры не пропустили трое из них – Антон Сизов, Владислав Валенцов и Михаил Тихонов. Среди гостей есть и воспитанник тюменского хоккея Данила Галенюк.

"СКА-Нева" выиграл 11 из 15 выездных матчей. В том числе девять раз уложился в основное время.

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# ХК "Рубин"

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