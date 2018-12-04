Названа главная новогодняя площадка Тюмени

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Площадь 400-летия Тюмени станет главной новогодней площадкой Тюмени. Об этом сообщил руководитель управы Центрального административного округа Владислав Черкашин на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Как рассказала директор департамента культуры администрации города Ирина Алексеева, подготовка к открытию ведущей площадки включает в себя много составляющих. "Будет залит большой каток, организована работа резиденции Деда Мороза, установлена 28-метровая искусственная ель. Все это требует времени, поэтому точная дата проведения главной елки пока не определена, ориентировочно это 25-27 декабря", - пояснила Ирина Алексеева.

По словам Владислава Черкашина, площадь 400-летия Тюмени украсят и другие объекты. В первую очередь – снежные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. Со стороны ул. Республики появится поздравительная надпись "С новым годом, Тюмень", со стороны ул. Максима Горького рядом с композицией "Счастье" установят "Сундук со сладостями". Ресторанная группа "Максим" возле драмтеатра установит в подарок горожанам конструкцию "Маска со свечой". Помимо катка для детей и взрослых предусмотрены двускатная и односкатная горки, функциональная скульптурная композиция для малышей.

Всего в городе до 20 декабря появятся еще 17 искусственных елей и 27 живых.

Помимо крупных катков, таких, как уже работающий ТЦ "Сити-Молл", заливаемых возле Михайловского рынка, ТЦ "Остров", ТЦ "Фаворит", бесплатным муниципальным остается каток на набережной. Кроме этого во дворах жилых зон зальют 56 катков, это на два больше, чем было в прошлом году.

Ирина Кургузова