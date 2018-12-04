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Мэр Тобольска приглашает горожан на новогодний конкурс

Общество, 18:16 04 декабря 2018

regionsamara.ru | Фото: regionsamara.ru

Принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление призвал тоболяков глава города Владимир Мазур. Приглашение к конкурсу "Тобольск новогодний" опубликовано в блоге градоначальника.

Конкурс пройдет по 16 декабря. Заявки от участников принимает комитет по культуре и туризму. Итоги комиссия подведет 20 декабря. Будет определено лучшее оформление объектов социальной сферы, потребительского рынка товаров и услуг, предприятия промышленности, транспорта и связи, двора и жилого дома.

Жители и гости Тобольска простым интернет-голосованием в сообществе "Тобольск МероПриятный" в социальной сети во "ВКонтакте" определят среди участников конкурса победителя на "Приз зрительских симпатий".

"В 2018 году мы решили возобновить давнюю традицию и провести конкурс на лучшее оформление "Тобольск новогодний". Уверен, что это поможет всем нам создать в нашем общем доме по-настоящему праздничную атмосферу", – отметил в своем блоге Владимир Мазур.

Награждение победителей состоится в рамках открытия Ледового городка на Красной площади Тобольского кремля 22 декабря в 16 часов.

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# Владимир Мазур , Новый Год , Тобольск

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