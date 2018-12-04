  • 4 декабря 20184.12.2018вторник
  • USD66,2921
    EUR75,3874
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер южный

Жилой дом и баня горели в Ишимском районе

Происшествия, 17:32 04 декабря 2018

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Пожар в частном жилом доме и бане произошел в с. Ершово Ишимского района утром 4 декабря, сообщает управление МЧС по Тюменской области.

"Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 10 часов 56 минут, - рассказал начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Сергей Юсько. - Произошел пожар в частном жилом доме размером 4 на 4 метра и бане, расположенных под одной крышей".

К месту происшествия были направлены шесть человек личного состава и две единицы спецтехники МЧС. Обошлось без пострадавших.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать занесение в помещение источника открытого огня.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , Ишимский район , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:32 04.12.2018Жилой дом и баня горели в Ишимском районе
16:49 04.12.2018Тюменское автотранспортное предприятие выплатит пассажирке пятьдесят тысяч рублей
15:03 04.12.2018ГИБДД ищет очевидцев наезда на пешехода в Тюмени
14:05 04.12.2018Пьяного водителя остановили инспекторы в Уватском районе