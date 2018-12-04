Жилой дом и баня горели в Ишимском районе

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Пожар в частном жилом доме и бане произошел в с. Ершово Ишимского района утром 4 декабря, сообщает управление МЧС по Тюменской области.

"Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 10 часов 56 минут, - рассказал начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Сергей Юсько. - Произошел пожар в частном жилом доме размером 4 на 4 метра и бане, расположенных под одной крышей".

К месту происшествия были направлены шесть человек личного состава и две единицы спецтехники МЧС. Обошлось без пострадавших.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать занесение в помещение источника открытого огня.

Николай Ступников