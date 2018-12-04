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Юные "Легионеры" победили дома дважды

Спорт, 17:43 04 декабря 2018

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Две победы одержали воспитанники Центра спортивной подготовки "Тюменский легион" 2002 года рождения в региональном первенстве России по хоккею. На домашнем льду подопечные Андрея Волкова одолели "Авто-Спартаковец" из Екатеринбурга – 5:3 и 5:4 (по буллитам), сообщает пресс-служба клуба.

В первой встрече у хозяев хет-трик оформил Виталий Гаркуша. Также отличились Роман Червин и Александр Лужин. Последний рубеж сибиряков защищал Станислав Пылаев.

На следующий день после второго периода хозяева были впереди (3:0), но в заключительном отрезке позволили уральцам "разгуляться" в атаке. В результате дело дошло до серии буллитов, где победу тюменцам принес Георгий Свищев. В основное время порота гостей поразили Гаркуша, Сергей Тиханович, Даниил Почуев и Лужин. Лучшим бомбардиром "Легиона-2002" является Гаркуша, набравший за восемнадцать матчей 20 очков по системе "гол+пас" (11+9). Второй результат у Дениса Филатова (4+8).

Набрав 21 балл, "Легионеры" занимают седьмое место в таблице. На ее вершине располагается челябинский "Трактор", заработавший 47 очков.

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