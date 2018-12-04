Семьи Завьяловых и Ахметовых оказались спортивнее всех

| Фото: ЦСП 72 | Фото: ЦСП 72

Завьяловы и Ахметовы поднялись на первую ступеньку пьедестала почета турнира "Папа, мама, я – спортивная семья". В Тюмени прошел финал областных соревнований, сообщает ЦСП 72.

Участие в них приняли 28 команд. Спор за победу шел в двух группах. Среди семей с детьми 7-9 лет соперничали 11 дружных коллективов, а с детьми 10-13 лет их набралось 17. Состязания шли два дня. Всего состоялось семь этапов.

В младшей возрастной группе победили Завьяловы из Ишимского района. Их команда называлась "Спортивная семья". Вторыми стали исетские "Быстрые кеды". Именно так назвали себя Молоковы. Бронзу взяла команда "Огонь", которую представляли Шангираевы из Ялуторовского района.

В старшей группе все решали буквально доли секунды. До последнего этапа за золото бились "Спортики" Ахметовы из Тюменского района и армизонский коллектив "Успех" – семья Угрюмовых. Первым в итоге повезло чуть больше – они стали чемпионами. Тройку призёров замкнули Жулановы из Тобольска.