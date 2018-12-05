ФАС предостерегла "Газпромнефть – корпоративные продажи" от повышения цен на бензин

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Тюменское УФАС России выдало предостережение ООО "Газпромнефть – корпоративные продажи" о недопустимости повышения цен на топливо при закупках нефтепродуктов для государственных заказчиков на 2019 год.

Как сообщает ведомство, предостережение контролирующий орган выдал в ответ на публичное заявление должностного лица компании, сделанного 29 октября на совещании управления государственных закупок Тюменской области с госзаказчиками. В своем выступлении представитель ООО "Газпромнефть – корпоративные продажи" сообщил, что существующая формула расчета цены контракта, указанная в проектах договоров, не устраивает компанию и предложил ее изменить. Такие намерения сбывающей дочки "Газпром нефти" свидетельствует о планируемом поведении на товарном рынке, результатом которого могут явиться действия по навязыванию контрагентам невыгодных условий договора, а также действия по не обоснованному отказу или уклонению от заключения договора с отдельными покупателями, что может привести к ущемлению их интересов.

На основании статьи 25.7 Федерального закона №135-ФЗ "О защите конкуренции" Тюменское УФАС России предостерегает должностное лицо хозяйствующего субъекта о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению пункта 3 и (или) пункта 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции".

В связи со сложившейся ситуацией на топливном рынке Тюменское УФАС России проводит ежедневный мониторинг цен на АЗС нефтяных компаний с доминирующим положением. По поручению ФАС России под мониторинг попали и "независимые" сети автозаправочных станций. Анализ цен на независимых АЗС проводится на предмет превышения более чем на 4% от цен АЗС ВИНКов.

По результатам проверки Тюменского УФАС России нарушений антимонопольного законодательства в действиях "независимых" АЗС не выявлено.