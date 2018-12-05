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Четверо тюменских музыкантов стали обладателями стипендии Фонда "Новые имена"

Общество, 12:25 05 декабря 2018

ТКТО | Фото: ТКТО

Клим Сухоносов, фортепьяно, воспитанник Боровской ДШИ "Фантазия", Ульяна Серебрякова, виолончелистка из школы №73 "Лира", Владислав Кочкин, саксофон, ДШИ "Этюд" и Александр Семин, балалайка, студент колледжа искусств ТГИК стали стипендиатами фонда Дениса Мацуева "Новые имена", сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Концерт участников отбора фонда "Новые имена" прошел в Органном зале Тюменской филармонии 4 декабря. Ребята, получившие стипендию фонда, автоматически попали в список участников летней творческой школы в Суздале.

"Это особый день в вашей жизни. "Новые имена" для нас всех это не просто фонд, это семья. У вас есть талант, но его надо развивать. Не стойте на месте, учитесь и вы добьетесь в этой жизни много. Я верю в вас и буду следить за вашими успехами", - отметил пианист, народный артист РФ, председатель Фонда "Новые имена" Денис Мацуев.

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# Денис Мацуев , стипендии , Фонд

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