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Тюменские биатлонисты выйдут на старт этапа Кубка мира

Спорт, 13:20 05 декабря 2018

biathlonrus.com Евгений Гараничев | Фото: biathlonrus.com

Тюменские биатлонисты Александр Логинов и Евгений Гараничев выйдут на старт индивидуальной гонки этапа Кубка мира в Поклюке (Словения) 5 декабря в 16 часов 15 минут (мск), сообщает Союз биатлонистов России.

Всего в соревнованиях примут участие 110 спортсменов. Среди них шестеро россиян: Евгений Гараничев будет участвовать в гонке под 4 стартовым номером, Александр Логинов - номер 23, Дмитрий Малышко - 41, Алексей Слепов - 82, Эдуард Латыпов - 100, Матвей Елисеев - 103.

Анжела Лебедева

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# Александр Логинов , биатлон , Евгений Гараничев , Кубок мира

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