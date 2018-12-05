Руководителя управляющей компании оштрафовали за долги по теплу
На 50 тыс. рублей за долги теплоснабжающей организации оштрафована руководительница управляющей компании "Олимп", сообщает региональная прокуратура.
Установлено, что компания задолжала теплоснабжающей организации АО "УСТЭК" более 4 млн рублей.
Прокуратура округа в отношении руководительницы возбудила административное дело по ч.1 ст. 7.23.3 КоАП РФ "Нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами".
5 декабря по результатам рассмотрения дела мировой судья судебного участка №7 Ленинского судебного района Тюмени оштрафовал ее на 50 тыс. рублей.
Ликвидация долгов находится на контроле прокуратуры округа.