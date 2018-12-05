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Руководителя управляющей компании оштрафовали за долги по теплу

Происшествия, 15:54 05 декабря 2018

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На 50 тыс. рублей за долги теплоснабжающей организации оштрафована руководительница управляющей компании "Олимп", сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что компания задолжала теплоснабжающей организации АО "УСТЭК" более 4 млн рублей.

Прокуратура округа в отношении руководительницы возбудила административное дело по ч.1 ст. 7.23.3 КоАП РФ "Нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами".

5 декабря по результатам рассмотрения дела мировой судья судебного участка №7 Ленинского судебного района Тюмени оштрафовал ее на 50 тыс. рублей.

Ликвидация долгов находится на контроле прокуратуры округа.

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# долги , теплоснабщающая организация , управляющая компания , УСТЭК , штраф

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