Автомобили, мешающие устранять коммунальные аварии, уберет эвакуатор

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени автомобили, мешающие устранять коммунальные аварии, будут переставлять эвакуаторы. Кроме того, разрабатывается документ, регламентирующий взаимодействие Единого центра оперативного реагирования с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. Об этом рассказал директор ЕЦОР Александр Ильин 5 декабря.

"Мы составили перечень происшествий, информацию по которым управляющие и ресурсоснабжающие организации города должны будут в обязательном порядке передавать нам, - отметил Ильин. - Это, конечно же, происшествия, связанные с отключениями коммунальных ресурсов, возгораниями и обрушениями на объектах этих организаций, все, что может повлиять на нормальное обеспечение жизнедеятельности в городе".

По его словам, ранее подобная информация поступала в центр по усмотрению организаций. Поэтому в 2018 году было принято решение об обязательном порядке предоставления информации. В ближайшее время документ будет принят официально и вступит в силу.

Еще один документ, который готовят совместно с Госавтоинспекцией, поможет освобождать для работы бригад место коммунальной аварии от автомобилей.

"Зачастую для своевременного устранения аварии требуется расчистить место, убрав машины, - рассказал Александр Ильин. - Но до недавнего времени у нас не было понимания, как это делать. Ведь автомобиль - это частная собственность, и просто так его переместить нельзя, сложно бывает найти владельца".

Регламент подразумевает, что в первую очередь с хозяином машины попытаются связаться через ГИБДД. Если это не удается, машину перенесут на другое место с помощью эвакуатора.

"Надо понимать, что это ни в коем случае не эвакуация, поскольку автовладелец ничего не нарушает, - уточнил Ильин. - Машину просто переставят для доступа ремонтной бригады к месту аварии и только в том случае, если он действительно мешает".

Напомним, ЕЦОР был создан в Тюмени в феврале 2018 года и объединяет в себе несколько служб. Основная идея Центра заключается в том, чтобы в одном месте сосредоточить все потоки входящей информации, видеть общую картину по городу, чтобы оперативно реагировать на те или иные происшествия.

Николай Ступников